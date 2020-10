Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Holzgerlingen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Freitag zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hohenzollernstraße in Holzgerlingen einen PKW beschädigte. Der Unbekannte touchiere den Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken und machte sich anschließend davon. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031/41604-0, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

