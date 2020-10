Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck-Neckargröningen: Einbruch in Imbisswagen; Holzgerlingen: Kupferdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Remseck-Neckargröningen: Einbruch in Imbisswagen

Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich am Donnerstagabend die Tür eines in der Straße "Rainwiesen" im Gewerbegebiet Schießtal abgestellten Imbisswagens ausgebrochen und aus dem Fahrzeug ca. 170 Euro Bargeld und diverse Getränkedosen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, entgegen.

Holzgerlingen: Kupferdiebstahl

Regenrinnen und Verwahrungen aus Kupfer im Wert von etwa 1.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag aus dem Rohbau einer Lagerhalle in der Tübinger Straße in Holzgerlingen entwendet. Die insgesamt etwa 300 kg schweren Teile müssen mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert worden sein. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, zu melden.

