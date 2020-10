Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 08.10 Uhr ein Unfall im Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 44 Jahre alter Sattelzug-Lenker wollte im Tunnel vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei mutmaßlich den Mercedes einer 30 Jahre alten Frau, die dort unterwegs war. Der Sattelzug und der PKW prallten zusammen, was zur Folge hatte, dass sich der PKW vor die Zugmaschine drehte. Der Mercedes wurde schließlich nach links abgewiesen und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 23.000 Euro belaufen.

