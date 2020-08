Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Diebstahl eines Krankenfahrstuhls dank Zeugenhinweis geklärt (05.08.2020)

Trossingen (ots)

Klären konnte das Polizeirevier Spaichingen am Mittwochabend den Diebstahl eines Krankenfahrstuhles, der am Dienstagabend bei einem Lebensmittelmarkt in der Ernst-Haller-Straße weggenommen und durch einen unbekannten Jugendlichen missbräuchlich gefahren wurde. Das Polizeipräsidium Konstanz veröffentlichte hierzu am 05.08.2020 eine Pressemeldung im Presseportal (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4671885).

Nach einem Zeugenhinweis wurde der 15 Jahre alte Tatverdächtige durch Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen im Stadtgebiet angetroffen. Die Überprüfung des sich zunächst unwissend zeigenden Jugendlichen führte zum Fund des zu dem Krankenfahrstuhl gehörenden Fahrzeugschlüssels. Der Jugendliche räumte gegenüber seinen Eltern ein, das Fahrzeug missbräuchlich benutzt zu haben. Weitere Ermittlungen führten zum Fund des Krankenfahrstuhles an der Martin-Luther-Kirche.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der Geschädigte wurde hierüber in Kenntnis gesetzt. Der Krankenfahrstuhl wird voraussichtlich nach kriminaltechnischer Untersuchung, Dokumentation etwaiger Schäden und Zustimmung der Staatsanwaltschaft an den Eigentümer zurückgegeben.

