Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen - Rottweil) Verkehrsunfallflucht (01.08.2020 - 05.08.2020)

Frittlingen - Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Beschädigung eines schwarz lackierten Porsche Panamera mit Koblenzer Kennzeichen, die der Fahrzeughalter am Mittwochmittag feststellte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch gegen die vordere linke Fahrzeugseite des Porsches stieß und hierbei Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel und an der Motorhabe des Kraftfahrzeuges verursachte.

Aufgrund des Schadensbildes erachten es die polizeilichen Sachbearbeiter des Polizeireviers Spaichingen als möglich, dass die Beschädigung auch durch den Lenker eines Fahrrades, Rollers oder E-Scooters verursacht worden sein könnte.

Der Schadensverursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern.

Als Unfallort kommen ein Privatgrundstück in der Daimlerstraße in Frittlingen oder ein Stellplatz im Bereich eines Fitnessstudios auf der Saline in Rottweil in Frage.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Unfallzeit, zum Unfallort, zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

