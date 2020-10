Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1100/ Ludwigsburg: Polizei sucht Geschädigten und Zeugen nach riskantem Überholmanöver; Ludwigsburg-Eglosheim: Einbruchsversuch in Juwelier

L1100/ Ludwigsburg: Polizei sucht Geschädigten und Zeugen nach riskantem Überholmanöver

Nach dem riskanten Überholmanöver eines 48-jährigen Opel-Fahrers auf der Landesstraße 1100 (L1100) zwischen Ludwigsburg und Marbach am Neckar am Donnerstag gegen 22:30 Uhr sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nach weiteren Beteiligten. Die Fahrweise des Mannes in seinem blauen Opel Corsa war zuvor einem Zeugen aufgefallen, nachdem der Wagen fast von der Fahrbahn abkam. Der 48-Jährige war von Ludwigsburg nach Marbach am Neckar unterwegs. Als er dann auf Höhe des Sportgeländes bei Neckarweihingen trotz Gegenverkehr einen LKW überholte, musste das entgegenkommende Fahrzeug teilweise in den Grünstreifen ausweichen und bis zum Stillstand abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Gesucht werden nun die Fahrzeuglenker des gefährdeten Fahrzeuges, des LKW, sowie weitere Zeugen, die den Vorgang ebenfalls beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Einbruchsversuch in Juwelier

Am Freitag kam es in der Nacht gegen 2:15 Uhr zu einem Einbruchsversuch in einen Juwelier in der Hirschbergstraße in Ludwigsburg-Eglosheim. Ein bislang unbekannter Täter schlug mehrmals mit einem Gegenstand gegen das Schaufenster des Juweliers und verursachte ein etwa 20 Zentimeter großes Loch in der Scheibe. Nachdem die Inhaberin aufgrund des Lärms wach wurde und nach draußen schaute, flüchtete der Täter zu Fuß. Der Polizeiposten Eglosheim ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel. 07141 221500 entgegen.

