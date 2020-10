Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Streitigkeiten in Bietigheim-Bissingen enden im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Andauernde Streitigkeiten zwischen einem 44-Jährigen und einer gleichaltrigen Frau in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen endeten am Donnerstag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. Das Ganze begann gegen 17:30 Uhr mit einem Streit zwischen dem 44-Jährigen und einem weiteren Mann, in den sich die Frau immer wieder einmischte. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert und der Streit konnte von den verständigten Polizeibeamten erst geschlichtet werden, als die Frau sich in ihre Wohnung begab. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde den unkooperativen Männern der Gewahrsam angedroht, sollten sie sich nicht mäßigen. Gegen 20:36 Uhr mussten die Beamten erneut vor Ort kommen, weil der 44-Jährige auf der Straße herumschrie, Autos anhielt und Passanten Schläge androhte. Nach einer deutlichen Ansprache durch die Polizisten versprach der Mann sich zu mäßigen. Um 21:15 Uhr meldete sich dann die 44-Jährige beim Polizeirevier und teilte mit, dass der 44-Jährige jetzt vor ihrer Wohnungstür stehen würde und sie belästige. Der aggressive und uneinsichtige Mann wurde daraufhin von den Beamten in Gewahrsam genommen. Während des Transports zur Dienststelle beleidigte er die Polizisten noch mehrfach mit verschiedenen Kraftausdrücken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell