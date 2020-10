Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Rutesheim; Auffahrunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Wandtresor aufgehebelt

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Donnerstag 18:30 Uhr in einem Wohngebiet, dass sich zwischen der Friedhofstraße und der Heimerdinger Straße in Rutesheim befindet, sein Unwesen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte der Unbekannte in ein Wohnhaus, das er anschließend durchsuchte. Auf der Suche nach Wertvollem stieß er auf einen Wandtresor, den er gewaltsam öffnete. Ob aus dem Tresor im weiteren Verlauf auch etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in dem Wohngebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 81 / Sindelfingen: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 18:10 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen/Sindelfingen ereignete. Verkehrsbedingt mussten ein 41-jähriger BMW-Lenker und ein 72 Jahre alter Jaguar-Lenker, die hintereinander in Richtung Singen unterwegs waren, auf dem linken der insgesamt zwei Fahrstreifen anhalten. Eine nachfolgende 45-jährige Renault-Lenkerin erkannte diesen Umstand mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Jaguar auf, der wiederum noch auf den BMW geschoben wurde. Durch den Unfall wurden die 45-jährige Frau, der 72-jährige Jaguar-Lenker sowie seine 64 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss vor Ort um die Verletzten. Zwei der insgesamt drei Autos waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt. Allerdings mussten für die Dauer der Bergungsarbeiten beide Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden, wodurch ein Stau in einer Länger von etwa acht Kilometern entstand. Letztendlich waren sämtliche Maßnahmen gegen 19:40 Uhr abgeschlossen.

