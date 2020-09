Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Diebstahl

Rheine (ots)

An der Franz-Tacke-Straße wollten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (16.09.2020) einen Wohnanhänger aufbrechen. Als Hebelwerkzeug hatten die Täter offenbar ein Autokennzeichen benutzt. Diese hatten sie in der Nähe von einem Fahrzeug entwendet. Das Nummernschild erwies sich aber scheinbar als ungeeignet. Es gelang ihnen damit nicht, die Heckscheibe des Wohnanhängers aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell