Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung

Ibbenbüren (ots)

Ein junger Mann aus Ibbenbüren war am Dienstagabend (15.09.2020) gegen 21.00 Uhr mit seinem Hund auf dem Niedersachsenring unterwegs. In Höhe der Neuentheilerstraße sah er etwa vier männliche Personen, die sich auf dem Spielplatz aufhielten. Ohne sich weiter um diese zu kümmern, setzte er seinen Weg fort. Plötzlich erhielt er einen so heftigen Schlag gegen den Körper, dass er zu Boden ging. Den Polizeibeamten konnte der 27-Jährige keine weiteren Details zu der Attacke mitteilen. Die Personen vom Spielplatz, alle etwa 190 cm groß, waren von dort mit einem Auto weggefahren. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell