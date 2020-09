Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruch in Warenhaus

Steinfurt-Bo. (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagmittag (15.09.2020) gegen 12.40 Uhr in ein Firmengebäude an der Altenberger Straße eingebrochen und hat einen geringen dreistelligen Betrag aus einer Kasse erbeutet. Der Täter machte sich nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Gegenstand an der Eingangstür zum Verkaufsraum zu schaffen und gelangte so ins Innere. An der Tür stellten die Polizeibeamten Hebelmarken fest. Eine Videokamera im vorgelagerten Raum, der nicht abgeschlossen war, zeichnete den Täter auf. Es handelt sich um einen Mann, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, von schlanker, sportlicher Statur und mit südländischem Aussehen. Er trug eine hellblaue Jeanshose, braune Schuhe, ein rotes T-Shirt, eine schwarze Kappe und einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Außerdem hatte er einen dunklen Rucksack bei sich. Eine Mitarbeiterin und der Geschäftsführer der Firma stellten den Einbruch am Dienstag gegen 15.00 Uhr fest. Sie riefen die Polizei. Diese nahm vor Ort die Anzeige auf. Als die Beamten den Einsatzort gerade verlassen wollten, kam ihnen plötzlich der Tatverdächtige auf einem roten Damenrad entgegen. Die Polizei wollte ihn stoppen. Da sprang der Verdächtige vom Fahrrad, warf seinen Rucksack ab und flüchtete über einen Zaun ins angrenzende Maisfeld. Er konnte entkommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.

