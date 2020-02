Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW Golf beschädigt

Papenburg (ots)

Am Dienstag ist es in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 10.15 und 13.45 Uhr wurde dabei ein dort geparkter grauer VW Golf angefahren und an der rechten Vordertür beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

