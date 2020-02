Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 14-Jähriger bei Unfallflucht verletzt

Papenburg (ots)

Am Montag ist es auf der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem 14-jährigen Jugendlichen gekommen. Er war gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg unterwegs. An der Einmündung zur Moorstraße überquerte er die Fahrbahn an der dortigen Fahrradfurt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem nach rechts in die Moorstraße abbiegenden schwarzen BMW. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

