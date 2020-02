POL-LG: ** Wochenendmitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 07./08./09.02.2020 **

Polizeiinspektion Lüneburg

Stadt und Landkreis Lüneburg:

Verschiedene Elektrokleinstfahrzeuge, sog. E-Scooter, wurden am Freitagnachmittag kontrolliert. Ein 40-jähriger Mann aus dem Libanon wurde in der Ilmenaustraße mit einem solchen angehalten. Für den Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Wenige Minuten später wurde ein 54-jähriger Lüneburger mit einem ebensolchen Scooter im Ovelgönner Weg angehalten. Auch hier bestand kein Versicherungsschutz. Zudem stand der Mann mit einem Wert von 1,00%o unter Alkoholeinfluss. Es werden jeweils Strafanzeigen gefertigt.

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Sandwehe in Lüneburg kam es im Verlaufe des Freitags. Nachdem dort ein Fenster aufgehebelt worden war durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen und entkamen u.a. mit Schmuck.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 50 zwischen Dachtmissen und Kirchgellersen. Eine 23-jährige Fahranfängerin geriet dort aus bisher nicht geklärter Ursache mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Beifahrerseite seitlich gegen einen Straßenbaum. Sie wurde hierbei schwer verletzt und anschließend dem Städtischen Klinikum zugeführt. Am PKW entstand Totalschaden.

Am späten Samstagabend kontrollierte die Polizei einen 24-jährigen Mann aus Lüneburg in der Soltauer Straße, der mit seinem Pkw fuhr. Der Mann stand unter dem Einfluss von Drogen (THC). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Dem Mann droht ein Fahrverbot.

Ein 27-jähriger Lauenburger beleidigt und bedroht einen Polizeibeamten am Sonntagmorgen, als dieser gegen ihn einen Strafzettel wegen Falschparken fertigt. Dem Mann half dieses jedoch nichts. Neben dem Strafzettel bekommt er nun zusätzlich noch eine Strafanzeige.

Ein 29-jähriger Albaner führt einen Pkw mit 1,64 Promille im Straßenverkehr, als er von der Lüneburger Polizei kontrolliert wird. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Ramünke, POK

Stadt und Landkreis Uelzen:

Körperverletzungen

Uelzen - Streitschlichter wird Opfer einer Körperverletzung Am 08.02.2020 kommt es gegen 02:45 Uhr in der Straße Schnellenmarkt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes aus Uelzen. Dieser hat zuvor versucht, einen Streit zwischen zwei anderen Männern zu schlichten. Hierbei wird er unvermittelt von einem 19-jährigen Heranwachsenden aus Bad Bevensen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Den 19-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Polizeibekannter Uelzener nach Körperverletzung in Gewahrsam Am 09.02.2020 kommt es gegen 03:25 Uhr vor der Gaststätte "Kockis Kaminstube" zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 24-jährigen Syrer und einem polizeilich bekannten 26-jährigen Uelzener. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme äußert der Uelzener diverse volksverhetzende Worte und leistet bei einer anschließenden Ingewahrsamnahme Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der 26-jährige Uelzener muss sich hierfür in drei Strafverfahren verantworten. Den 23-jährigen Syrer erwartet ein Strafverfahren.

Uelzen - Körperverletzung nach Anrempeln Am 09.02.2020 kommt es gegen 03:10 Uhr in der Veerßer Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes aus Bad Bevensen. Der ebenfalls 20-jährige Täter aus Uelzen rempelt zuvor die Schwester des Bevenseners an. Auf anschließende Nachfrage schlägt der Uelzener dem Bevensener unvermittelt mit der Faust in das Gesicht und entfernt sich vom Ort. Im Rahmen der Fahndung kann er durch eingesetzte Polizeibeamte gestellt werden. Den 20-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Diebstähle

Uelzen - Diebesgut in Unterwäsche Am 07.02.2020 kommt es gegen 16:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Supermarkt real,-. Hierbei versteckt ein 37-jähriger Ukrainer einen Rasierapparat in seiner Unterwäsche. Den 37-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Bad Bevensen - Diebstahl eines Ladegeräts von Rollstuhl Am 07.02.2020 kommt es im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 19:15 Uhr zu dem Diebstahl eines Ladegerätes eines elektrischen Rollstuhles zum Nachteil einer 60-jährigen Frau aus Bad Bevensen. Hierbei begeht der bislang unbekannte Täter einen Innenhof in der Ebstorfer Straße. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821 / 976550

Verkehr

Uelzen - Beleidigungen nach Trunkenheitsfahrt Am 08.02.2020 kommt es gegen 20:40 Uhr in der Straße Ilmenauufer zu einer Trunkenheitsfahrt mittels Fahrrad durch einen 60-jährigen Mann aus Uelzen. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigt sich der Mann uneinsichtig und beleidigt die eingesetzten Polizeibeamten. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Uelzen - Trunkenheitsfahrt auf B191 Am 09.02.2020 kann gegen 09:00 Uhr ein 47-jähriger Mann aus Bernitt mit seinem PKW auf der B191 in Stöcken angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,56 Promille. Den 47-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. Weiterhin ist ihm durch Sicherstellung des Führerscheins die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen worden.

Uelzen - B4 / Verkehrsüberwachung Am 08.02.2020 wird von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B4 in Höhe des Hoystorfer Berges durchgeführt. Hierbei können sechs Verstöße festgestellt werden. Den Fahrzeugführer eines PKW mit Anhänger erwartet ein Fahrverbot. Schnellstes Fahrzeug ist hierbei ein PKW mit 137 km/h.

Rosche - Verkehrsunfall auf der L265 bei Nateln Am 07.02.2020 kommt es gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L265 bei Nateln. Vor einer Bergkuppe überholt ein 59-jähriger Mann aus Suhlendorf mit seinem PKW eine landwirtschaftliche Zugmaschine und stößt dabei mit einem entgegenkommenden PKW, welcher von einer 56-jährigen Frau aus Soltendieck geführt wird, frontal zusammen. Die Frau aus Soltendieck wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Suderburg - Verkehrsunfall auf der K24 bei Hösseringen Am 08.02.2020 kommt es gegen 00:55 Uhr auf der K24 bei Hösseringen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kommt ein 19-jähriger Suderburger aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallt er gegen zwei Bäume, wird aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg:

Sachbeschädigung und Diebstahl auf Sportplatz Am 07.02.2020, nach 21.30 Uhr, kam es auf durch Jugendliche oder junge Erwachsene auf dem Sportplatz in Schnega zu Beschädigungen und dem Diebstahl eines Schildes. U.a. wurden Glasflaschen auf dem Spielfeld zerschlagen und das Geländer am Spielfeld herausgebrochen.

Trunkenheit im Verkehr In der Nacht vom 08.02.2020, gegen 22.30 Uhr, fiel einer Streife ein E-Scooter-Fahrer in Neuhaus, Sumter Straße, auf. Der Mann wurde kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 3,94 Promille AAK. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Unfall mit Verletzten Am Samstag, gegen 10.25 Uhr, kam es auf der B 71, an der Kreuzung L 261/K7 zu einem Zusammenstoß mit 2 Leichtverletzten. Eine 39-jährige, die aus Schnega kam, missachtete die Vorfahrt einer 22-jährigen PKW-Fahrerin, die aus Uelzen kam. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge.

Weiß, PHK

