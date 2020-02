Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Schulkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht ++ Polizei stellt Drogen sicher ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 07.02.2020

Lüneburg

Lüneburg - angebliches Gewinnversprechen

Ein 70 Jahre alter Lüneburger wurde zur Mittagszeit des 05.02.20 von einem unbekannten Täter angerufen, der dem Senior vorgaukelte, dass er angeblich mehrere zehntausend Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, sollte der 70-Jährige jedoch mehrere hundert Euro in Gutscheinen bezahlen, dessen Codes er dem Unbekannten durchgeben sollte. Der Lüneburger tat dies - sein angeblicher Gewinn wurde jedoch nie ausgezahlt.

Lüneburg - 5 Tage weggewiesen

Ein 28 Jahre alter Mann wurde von der Polizei am Spätnachmittag des 05.02.20 weggewiesen, da der dringende Verdacht besteht, dass er seine 22-jährige Ehefrau zum wiederholten Male ins Gesicht geschlagen hat. Der Vorfall ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars in Kaltenmoor. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Reppenstedt - Scheibe durchschlagen - Pkw beschädigt

Ein Anwohner in der Straße Kämmereihof hörte am 06.02.20, zwischen 01.00 und 01.30 Uhr, ein Klirren und stellte später einen Schaden am Küchenfenster fest. Das Außenglas der Doppelglasscheibe war von einem unbekannten Gegenstand bzw. Projektil durchschlagen worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.05 und 15.50 Uhr, wurde der Scheinwerfer eines Ford Fiesta, der im Hasenwinkler Weg geparkt stand von unbekannten Tätern eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Lüneburg - Reifen zerstochen

Unbekannte Täter haben zwei Reifen eines Lkw Mercedes zerstochen, der zwischen dem 05.02.20, 13.00 Uhr, und dem 06.02.20, 11.55 Uhr, in der Graf-von-Moltke-Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Korb aus Lkw gestohlen

Aus einem unverschlossenen Lkw, der am 06.02.20, in der Zeit von 07.30 bis 08.00 Uhr, in der Untere Schrangenstraße abgestellt war, haben unbekannte Täter einen Korb gestohlen, in dem sich u.a. ein Mobiltelefon, eine Geldbörse und eine Einkaufstasche befanden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Ein schwarzes Pedelec Haibike, dass in der Straße Am Ochsenmarkt abgestellt war, haben Unbekannte am 06.02.20, zwischen 06.20 und 12.35 Uhr gestohlen. Von einem Pausenhof in der Haagestraße kam am Donnerstagmorgen, zwischen 08.05 und 09.40 Uhr, ein blaues Mountainbike der Marke Compel und zwischen 08.00 und 15.25 Uhr ein grau-schwarz-wei0ßes Mountainbike Haibike weg. Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 10.15 und 11.00 Uhr, wurde ein blaues Lastenfahrrad der Marke Bakfiets gestohlen, welches in der Straße Bei der St. Johanniskirche abgestellt war. In der Parkstraße wurde in der Nacht zum 07.02.20 ein Gartenschuppen aufgebrochen und daraus ein Fahrrad gestohlen. Es entstanden Schäden von insgesamt ca. 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Echem - Kinderanhänger von Fahrrad abgebaut und entwendet

In der Nacht zum 06.02.20 stahlen unbekannte Täter einen Kinderanhänger, der an einem Fahrrad befestigt war. Fahrrad und Anhänger hatten zwischen 19.00 und 08.00 Uhr, in der Dorfstraße im Bereich des Bahnhofs gestanden. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellt Drogen sicher

Mehr als zehn sogenannte "Tränen" sowie elf Klemmleistenbeutel, die jeweils mit Kokain bzw. Marihuana befüllt waren, stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 25-Jährigen am Vormittag des 06.02.20 in der Glockenstraße sicher. Auch Bargeld und ein Mobiltelefon behielten die Polizeibeamten ein, da der dringende Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln besteht. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Am 07.02.20, gegen 04.30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Wienebütteler Weg ein. Der Täter brach die Terrassentür auf und entwendete Schmuck und ein Laptop aus dem Haus. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte

Am 07.02.20, zwischen 00.15 und 06.35 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Marcus-Heinemann-Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und stahlen die in der Gaststätte aufgehängten Sparkästen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann nicht näher beziffert werden, dürfte aber mindestens mehrere hundert Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw angefahren und geflüchtet

Ein bislang Unbekannter stieß am 06.02.20, zwischen 08.00 und 08.10 Uhr, gegen einen VW, der in der Straße Scharperdrift abgestellt war. An dem VW entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Tür aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen am 07.02.20, zwischen 03.10 und 03.15 Uhr, die Tür eines Geschäftes in der Tramitzer Straße auf. Die Täter flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne etwas entwendet zu haben, es wurde jedoch Sachschaden von ca. 500 Euro verursacht. Die Täter versuchten in der gleichen Nacht auch in ein weiteres Geschäft in der Tramitzer Straße einzubrechen. In diesem Fall beschädigten die Täter eine Tür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Höhbeck, OT Pevestorf - Schulkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am 07.02.20, gegen 07.10 Uhr, befuhr ein 37 Jahre alter Daimler-Fahrer im Schülertransport die L 258 von Restorf in Richtung Pevestorf. Kurz vor einer 90-Grad-Linkskurve überholte der 37-Jährige einen vorausfahrenden Pkw. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der Daimler in der Kurve geradeaus, rutschte eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der 37-Jährige leicht, ein im Pkw befindliches, 8 Jahre altes Mädchen schwer verletzt. An dem Daimler entstand Totalschaden. Zeugen, die den Unfall bzw. das vorherige Überholmanöver beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gartow, Tel.: 05846/979630, entgegen.

Uelzen

Wriedel - Zigarettenautomat aufgebrochen

Am 06.02.20, zwischen 00.00 und 13.45 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf, der in der Dorfstraße aufgestellt ist. Es wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

