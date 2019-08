Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Gronau

Hildesheim (ots)

Am 19.08.2019 ereignete sich gegen 08.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Gronau. Es kam zum Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, die im Einmündungsbereich zur Straße "Steintor" nebeneinander hielten. Beide Fahrer beabsichtigten anschließend, nach rechts in die Straße "Steintor" abzubiegen, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

