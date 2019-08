Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in ASB Tagespflegeeinrichtung ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ske) Bereits zwischen dem 16.08.2019, 17:00 Uhr bis 19.08.2019, 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter die rückwärtige Tür einer Tagespflegeeinrichtung in der Hildebrandstraße in 31135 Hildesheim auf. In dem Gebäude wurden insbesondere die Büroräumlichkeiten der Tagespflege durchsucht. Bei der Suche nach Diebesgut, wurde ein Unterschrank aufgebrochen, in welchem sich eine Geldkassette befand. Die Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Betrag wurde entwendet.

Den Ermittlungen zufolge ist zu vermuten, dass die Täter nach dem Eindringen in das Gebäude die rückwärtige Tür wieder schlossen und das Objekt über eine von innen zu öffnende Seitentür verließen.

Zeugen, die im näheren Umfeld verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Robin Skerhut

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell