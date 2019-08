Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bodenburg

Hildesheim (ots)

Bodenburg (web) - Am Montag, 19.08.2019, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Straße "Am Bahnhof" (Bodenburg) zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr.

Der 26jährige Führer eines Rettungswagens des ASB befuhr (ohne Inanspruchnahme von Sonderrechten) die Straße "Am Bahnhof" in Bodenburg in Rtg. Bad Salzdetfurth. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße in entgegengesetzter Richtung in Rtg. Sehlem. Zum Unfallzeitpunkt geriet der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter auf die linke Fahrbahnseite, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel kam. Die Besatzung des RTW stoppte vor Ort. Der weitere Beteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Rtw entstand ein geringer Sachschaden von ca. 200 Euro.

Mögliche Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth, unter Tel.: 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell