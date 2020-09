Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, PKW aufgebrochen

Neuenkirchen (ots)

Aus einem am Offlumer See abgestellten PKW ist am Dienstag (15.09.2020) ein Laptop gestohlen worden. Ein Autofahrer fuhr am Nachmittag gegen 14.00 Uhr zum Parkplatz hinter der dortigen Lokalität. Als er am späten Abend gegen 23.30 Uhr wieder zu dem roten Opel kam, stellte er sofort eine zertrümmerte Seitenscheibe daran fest. Außerhalb sowie im Innenraum des Autos lagen Splitter verteilt. Durch die entstandene Öffnung konnten der oder die Täter hineingreifen und den Apple-Laptop vom Beifahrersitz entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

