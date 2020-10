Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall fordert fünf Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Fünf Verletzte und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12:00 Uhr in Sindelfingen ereignete. Eine 58-jährige Frau, die am Steuer eines Ford saß, war in östlicher Richtung auf der Schwertstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Nüssstraße überfuhr die 58-Jährige mutmaßlich aus Unachtsamkeit eine Stoppstelle und fuhr ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 32-jährigen Mercedes-Lenker, der die Nüssstraße geradeaus in Richtung der Mahdentahlstraße befuhr. Durch die Kollision überschlug sich der Ford und kam danach wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 58-jährige Frau, der 32-jährige Mercedes-Lenker sowie seine zwei Mitfahrer im Alter von 28 und 32 Jahren wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine 66-jährige Frau, die sich als Beifahrerin im Ford befand, erlitt schwere Verletzungen, wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen befreit werden. Bis auf die 58-jährige Frau wurden alle Verletzten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darüber hinaus musste der nicht mehr fahrbereite Ford abgeschleppt werden.

