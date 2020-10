Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Auf Zigaretten und Bargeld hatte es ein Dieb abgesehen, der sich zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 06:40 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Mauserstraße in Ludwigsburg-Oßweil zu schaffen machte. Der Täter hebelte den Automaten, der sich gegenüber einem Verpackungsunternehmen befindet, auf und entwendete das Diebesgut in noch nicht bekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

