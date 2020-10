Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Obdachloser haust vor Altenheim; Weil der Stadt: Unfallflucht in Merklingen; Herrenberg: Zeugen nach widersprüchlichem Unfallhergang gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Obdachloser haust vor Altenheim

Auf dem Gelände eines Altenheims in der Seestraße in Schönaich campierte ein Obdachloser zwischen Sonntag und Dienstag. Er bezog ein selbstgebautes Lager im Bereich des Hinterausgangs, indem er sich alte Stühle des Heims aneignete. Sein Handy versorgte er unberechtigt mit dem hauseigenen Strom des Altenheims. Nachdem er das Gelände nach Aufforderung durch Mitarbeitende zunächst verlassen hatte, kehrte der 48-Jährige am Mittwoch zurück. Nunmehr schlug der Obdachlose sein Lager auf der dortigen Grünanlage vor dem Altenheim auf und benutzte unberechtigt eine entsorgte Matratze des Heims. Daraufhin verständigte Polizeibeamte stellten bei den Tatverdächtigen zwei neuwertige Fahrräder fest, von denen zumindest eines am 26. September in Böblingen entwendet worden war. Beide Räder wurden sichergestellt. Der 48-Jährige, wird sich jetzt wegen Diebstahls und Entziehung elektrischer Energie verantworten müssen.

Weil der Stadt: Unfallflucht in Merklingen

Am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr wurde in Merklingen in der Münklinger Straße ein geparkter Chevrolet von einem noch unbekannten Fahrer beim vermeintlichen Vorbeifahren beschädigt. Hierbei entstand im vorderen linken Bereich des Pkw ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise zum flüchtigem Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 entgegen.

Herrenberg: Zeugen nach widersprüchlichem Unfallhergang gesucht

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch um 12:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Nagolder Straße vor dem Reinhold-Schick-Platz in Herrenberg beobachtet haben. Während ein 23-jährige Lkw-Fahrer von einem Parkplatz auf die Nagolder Straße einfahren wollte um den Reinhold-Schick-Platz in Richtung Hindenburgstraße zu überqueren, kollidierte er mit dem VW eines 23-Jährigen VW-Fahrer, der die linke Fahrspur der Nagolder Straße befuhr, um den Reinhold-Schick-Platz in Richtung Seestraße zu überqueren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme machten die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell