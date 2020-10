Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Marbach am Neckar; Einbruch in Ludwigsburg; Zwei Auffahrunfälle auf der BAB 81 - Gemarkung Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Unfallzeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht, die zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr in Marbach am Neckar begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Niklastorstraße war im Tatzeitraum ein Fiat Punto auf Höhe der Einmündung Torgasse auf einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellt. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf noch ungeklärte Art und Weise gegen den Fiat und hinterließ am linken Fahrzeugheck ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0.

Ludwigsburg-Eglosheim: Tageswohnungseinbruch

Auf derzeit ungeklärte Art und Weise verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 08:45 Uhr und 17:30 Uhr in der Markgröninger Straße in Ludwigsburg-Eglosheim Zugang zu einem Wohnhaus. Anschließend hebelte er im Inneren die Tür zu einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchte sämtliche Zimmer. Hierbei stieß der Einbrecher auf einen Tresor, den er samt dem darin enthaltenen Bargeld und weiteren Wertgegenständen an sich nahm. Nachdem dem Täter noch Schmuck in die Hände gefallen war, suchte er mit seiner Beute, deren Wert noch nicht genau beziffert werden kann, das Weite. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des etwa 40 x 40 x 30 cm großen Tresor geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 81 / Korntal-Münchingen: Zwei Auffahrunfälle mit einem Leichtverletzten und insgesamt 79.000 Euro Sachschaden

Innerhalb weniger Minuten ereigneten sich am Mittwoch gegen 06:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen auf der BAB 81 gleich zwei Auffahrunfälle. In Fahrtrichtung Heilbronn waren ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 50 Jahre alter Opel-Fahrer hintereinander auf dem Verflechtungsstreifen unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen kam der Verkehr abrupt zum Stehen, woraufhin die beiden Autofahrer anhalten mussten. Ein 30-Jähriger, der mit einem Smart folgte, erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und krachte auf den Opel, der wiederum gegen den Mercedes geschoben wurde. Zwei nachfolgende Verkehrskehrsteilnehmer, ein 54 Jahre alter Seat-Fahrer und ein 59-jähriger Skoda-Fahrer, brachten ihre Autos rechtzeitig zum Stehen. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte dies ein dahinter fahrender 18-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Skoda, der obendrein noch auf den Seat geschoben wurde, auf. Durch den Unfall wurde der 50-jährige Opel-Fahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Obendrein kümmerten sich Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg vor Ort um ausgelaufene Betriebsstoffe. Drei der insgesamt sechs Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem zweiten Unfall, der sich kurz nach dem ersten Unfallgeschehen ebenfalls auf dem Verflechtungsstreifen ereignete, waren drei Fahrzeuge involviert. Auch hier mussten eine 32-jährige Frau, die am Steuer eines Mazda saß sowie ein 62-jähriger Mercedes-Lenker verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Vermutlich weil ein nachfolgender 21-jähriger Ford-Lenker auf der regennassen Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, fuhr er seinem Vordermann auf. Aufgrund dessen wurde der Mercedes noch auf den Mazda geschoben. Der Ford war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 19.000 Euro. Gegen 08:40 Uhr waren beide Unfallaufnahmen, die Bergungsarbeiten sowie die Reinigungsmaßnahmen abgeschlossen.

