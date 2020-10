Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: unbekannter BMW-Fahrer schlägt Fahrradfahrer; Böblingen: Telefonbetrüger kommen mit mieser Masche an mehrere tausend Euro, Unfallflucht in der Talstraße

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: unbekannter BMW-Fahrer schlägt Fahrradfahrer

Nach einem noch unbekannten BMW-Lenker fahndeten mehrere Streifenwagenbesatzungen am Mittwochabend in Sindelfingen. Gegen 19.35 Uhr war der Unbekannte vermutlich in einem BMW der 6-er Serie mit überhöhter Geschwindigkeit in der Rutesheimer Straße in Richtung der Straße "Obere Vorstadt" unterwegs. Ein 60 Jahre alter Radler befuhr die Straße in dieselbe Richtung und bemerkte, wie der BMW-Lenker direkt hinter ihm eine Vollbremsung machte. Als der 60-Jährige den Mann im BMW darauf ansprach, stieg dieser aus seinem Fahrzeug aus und schlug dem Radfahrer ins Gesicht. Dieser stürzte in der Folge nach hinten auf die Fahrbahn und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein 32 Jahre alter Passant leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei, die Fahndungsmaßnahmen nach dem geflüchteten BMW-Lenker einleitete. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der BMW-Fahrer dürfte etwa 35 Jahre alt sein. Er wurde als muskulös und kräftig beschrieben. Der Täter hat kurze Haare und trug Jeans und ein helles Oberteil. Am BMW-befanden sich vermutlich Kennzeichen des Schweizer Kantons Zürich (ZH-). Der leicht verletzte Radfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 0703/697-0, entgegen.

Böblingen: Telefonbetrüger kommen mit mieser Masche an mehrere tausend Euro

Ein Paar aus Böblingen wurde am Mittwochnachmittag Opfer einer miesen Betrugsmasche. Telefonisch kontaktierte sie der unbekannte Täter und konnte den Senior davon überzeugen, dass er mit seinem Schwiegersohn telefonieren würde. Der Anrufer gab weiter vor, dass er in einen Unfall verwickelt sei und den Schaden von 49.000 Euro direkt begleichen müsse, um führerscheinrechtliche Maßnahmen abzuwenden. Nach einigen Nachfragen seitens des Seniors und seiner Partnerin, die ebenfalls mit dem vermeintlichen Verwandten telefonierte, einigte man sich darauf, dass eine "Frau Weiß" mehrere tausend Euro bei dem Paar abholen würde. Gegen 14.45 Uhr erschien die Komplizin "Frau Weiß" bei den Senioren, die in der Nähe des Freibads wohnen, nahm das Bargeld in Empfang und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Anrufer blieb die ganze Zeit über in der Leitung und legte erst nach der Geldübergabe auf. Wenig später meldete sich der vermeintliche Schwiegersohn ein zweites Mal und forderte die beiden Senioren auf, weiteres Geld bei der Bank abzuheben. Die Lebensgefährtin kam der Aufforderung nach und gegen 15.40 Uhr kam es zu einer zweiten Geldübergabe an "Frau Weiß". Als das Paar anschließend Kontakt zum tatsächlichen Schwiegersohn aufnahm, mussten sie feststellen, dass sie Opfer von Betrügern geworden waren und alarmierten die Polizei. Die Geldabholerin "Frau Weiß" war schlank und etwa 155 cm groß. Sie dürfte mittleren Alters sein, hat schulterlange, schwarze Haare, die sie offen trug, und war gepflegt. Sie war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Anorak bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. (Bitte beachten Sie auch die Pressemitteilung von Mittwoch 16.02 Uhr).

Böblingen: Unfallflucht in der Talstraße

Auf dem Parkplatz eines Möbel-Discounters in der Talstraße in Böblingen kam es am Mittwoch zwischen 16.20 Uhr und 18.15 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Einparken den linken Kotflügel eines danebenstehenden Ford. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell