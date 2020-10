Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht in der Lise-Meitner-Straße; Ludwigsburg: Motorradfahrer gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht in der Lise-Meitner-Straße

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ausparken am Mittwoch gegen 21:45 Uhr einen in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellten Mercedes. Es wurde ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07141 405 0 entgegen.

Ludwigsburg: Motorradfahrer gestürzt

Eine 11-jährige Radfahrerin fuhr am Mittwoch gegen 16:05 Uhr in Ludwigsburg auf dem Gehweg aus der Schillerstraße in Richtung Schillerdurchlass und wollte dabei die dortige Fußgängerampel überqueren. Das Mädchen ging irrtümlich davon aus, dass die Ampel für sie "grün" zeigen würde. Als sie ihren Irrtum bemerkte, bremste sie zwar gleich, kam aber erst auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 67-jähriger Motorradfahrer, welcher aus dem Schillerdurchlass nach links in die Uhlandstraße einbog, bemerkte die 11-Jährige zwar rechtzeitig und konnte eine Gefahrenbremsung einleiten, jedoch rutschte dem Mann vermutlich dabei das Hinterrad weg und er stürzte in der Folge. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Feuerwehr Ludwigsburg musste die Fahrbahn abstreuen, da aus dem Motorrad Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgelaufen waren. Eine Kehrmaschine der Stadt Ludwigsburg reinigte die Stelle später.

