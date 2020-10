Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16:45 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd ereignete. In Fahrtrichtung Heilbronn musste ein 60 Jahre alter BMW-Lenker verkehrsbedingt auf dem linken von insgesamt drei Fahrstreifen anhalten. Ein nachfolgender 57-jähriger Citroen-Lenker erkannte diese Situation vermutlich zu spät und krachte in den BMW. Durch den Aufprall erlitt der 57-jährige Fahrer schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Landung eines Rettungshubschraubers sowie die Erstversorgung des Schwerverletzten war die Autobahn für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Darüber hinaus war der Citroen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der mittlere sowie der linke Fahrtstreifen bis etwa 18:15 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Stau von rund zehn Kilometer Länge.

