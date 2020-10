POL-LB: K1671/ Tamm: Motorrad beim Abbiegen übersehen; Großbottwar: Balkonbrand in der Heilbronner Straße

Polizeipräsidium Ludwigsburg

K1671/ Tamm: Motorrad beim Abbiegen übersehen

Ein 46-jähriger VW-Fahrer übersah am Dienstag gegen 16:35 Uhr offensichtlich einen 57-jährigen Motorradfahrer, als er mit seinem Fahrzeug von der Kreisstraße 1671 (K1671) bei Tamm in die Bietigheimer Straße abbiegen wollte. Der 57-Jährige versuchte noch durch eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden, jedoch stieß das Motorrad frontal mit dem hinten linken Fahrzeugbereich des VW zusammen. Der Mann wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Großbottwar: Balkonbrand in der Heilbronner Straße

Am Dienstag kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon in der Heilbronner Straße in Großbottwar. Vermutlich entzündeten sich mehrere dort gelagerte Gegenstände aufgrund einer unachtsam entsorgten Zigarettenkippe. Der 31-jährige Bewohner und ein 59-jähriger Nachbar konnten das Feuer mit mehreren Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

