Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Taschendieb stiehlt Geldbeutel - Warnhinweis der Polizei

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag nutzte ein unbekannter Täter offenbar die Gelegenheit und griff zu: Eine 73-Jährige war gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Seckenheimer Straße einkaufen und hatte dabei ihren Geldbeutel in der Handtasche. Unbemerkt entnahm der Dieb die Geldbörse, in der sich neben Bargeld auch die Bankkarte der Seniorin befand. Damit versuchte der Dieb anschließend noch Geld an einem Automaten abzuheben.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach Beute.

Tagen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie diese möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell