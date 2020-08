Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht auf der B 3

Zeugen gesucht!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 3, im Bereich der L 594a und der K 4256, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Warnbaken und ein Verkehrsschild zerstörte. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Heidelberg auf Höhe des Zubringers der L 594a. Der Verkehrsteilnehmer ist hierbei mit seinem Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw, zu weit nach links geraten und hat dabei die Baken und das Schild überfahren. An der Unfallstelle wurden mehrere Bruchstücke der Baken und einige Fahrzeugteile sichergestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Nußloch kam zum Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden unter der Rufnummer 0621/174-4111 entgegengenommen.

