POL-LB: Marbach am Neckar: Flüchtiger Fahrer nach Unfall gesucht; Kornwestheim: Geschädigter Fahrzeughalter nach Verkehrsunfall gesucht

Marbach am Neckar: Flüchtiger Fahrer nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Kaufland-Parkplatz am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr werden Zeugen gesucht. Beim vermeintlichen Aus- oder Einparken schädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Polo am hinteren Kotflügel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Entstandener Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Geschädigter Fahrzeughalter nach Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht den Halter eines dunkelgrauen VW Golf. Das parkende Fahrzeug wurde am Dienstag gegen 16:30 Uhr in der Gerokstraße 9 in Kornwestheim von einem Kombi-Fahrer beim rückwärts Ausparken übersehen und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Nachdem sich der 28-Jährige nach längerem Warten kurz von der Unfallstelle entfernt hatte, war der VW bei seiner Rückkehr nicht mehr da.

