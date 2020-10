Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Stuttgart-Mühlhausen: Mutmaßlicher Palettendieb in Haft - Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte des Polizeireviers Kornwestheim am Montagabend gegen 21:20 Uhr den Renault-Transporter eines 62-jährigen Bulgaren in der Aldinger Straße in Stuttgart-Mühlhausen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann wegen mehrerer strafbarer Handlungen ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragter Haftbefehl zur Strafvollstreckung bestand. Zudem transportierte der wohnsitzlose Tatverdächtige auf der Ladefläche seines Transporters 14 Europaletten im Wert von etwa 400 Euro, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Aufgrund des bestehenden Haftbefehls wurde der 62-Jährige festgenommen und am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Nachdem der Tatverdächtige bereits abgeschoben werden sollte, im Mai aber untergetaucht war, wird die Stadt Stuttgart zudem die Abschiebehaft gegen den 62-Jährigen beantragen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Europaletten dauern an. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell