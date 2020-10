Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gartenhaus brennt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr in der Austraße in Böblingen ein Gartenhaus in Brand geraten. Bewohner von vier angrenzenden Häusern haben vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gartenhaus bereits im Vollbrand und der Brand ging mit starker Rauchentwicklung einher. Die Feuerwehr Böblingen hatte den Brand aber rasch unter Kontrolle und führt derzeit (16:45 Uhr) noch Nachlöscharbeiten statt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind durch den Brand keine Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

