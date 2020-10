Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Pedelec gestohlen; Markgröningen: Paket mit USB-Sticks entwendet

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Pedelec gestohlen

Nach Übersteigen eines Garagentores hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag in der Friedhofstraße in Korntal ein in einem Carport abgestelltes Pedelec im Wert von etwa 2.600 Euro gestohlen. Es handelt sich um ein schwarz-blaues Hardtail-MTB der Marke Overholt, Typ HAT 900i. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, entgegen.

Markgröningen: Paket mit USB-Sticks entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 12:10 Uhr bis Montagmorgen ein vom Mitarbeiter eines Paketdienstes vor dem Südbau des Hans-Grüninger-Gymnasiums abgelegtes Paket mit USB-Sticks im Wert von über 1.300 Euro entwendet. Noch auf dem Schulgelände riss er das Paket auf und räumte es aus. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 93270, bittet um Hinweise.

