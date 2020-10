Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit Feuerwehrfahrzeug auf Einsatzfahrt

Ludwigsburg (ots)

Mit Blaulicht und Martinshorn war am Dienstag gegen 09:35 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Fahrzeugs der Feuerwehr Ludwigsburg auf einer Einsatzfahrt auf der Schwieberdinger Straße in Richtung Stadtmitte. Im Einkaufszentrum an der Wilhelmstraße hatte zuvor die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Sprinkleranlage aktiviert. Der 35-Jährige führ bei Rotlicht mit vermutlich mäßiger Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich der Steinbeisstraße ein und stieß dort mit dem Audi einer 21-jährigen Frau zusammen, die bei Grün angefahren war und nach links in die Schwieberdinger Straße einfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß blieben die Beteiligten unverletzt. Die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Unfallschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

