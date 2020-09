Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Brand an Waldweg

Velen (ots)

Ein Haufen aus Stämmen und Ästen ist am Samstag in Velen-Ramsdorf aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dieser war gegen 17.15 Uhr von Zeugen an einem Waldweg nahe des Dorenfeldwegs entdeckt worden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Velen löschten die Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Klärung des Sachverhalts führen können: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell