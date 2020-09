Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Ausgewichen und gegen Leitplanke geprallt

Reken (ots)

Mit einem Sachschaden in Höhe von circa 2.700 Euro fand ein Ausweichmanöver am Samstag in Bahnhof Reken sein Ende. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 18.35 Uhr mit seinem Wagen die Straße Alte Ziegelei in Richtung Dorstener Straße. Dort befand sich ein entgegenkommendes Auto soweit auf seiner Fahrbahn, dass der Rekener nach rechts auswich, auf dem Grünstreifen die Kontrolle verlor und mit einer Leitplanke kollidierte. Das andere beteiligte Fahrzeug entfernte sich. Dabei handelte es sich Angaben des 20-Jährigen um einen rot lackierten Mercedes Benz C 180 älteren Baujahrs. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

