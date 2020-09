Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen Kontrolle gewehrt

Borken (ots)

Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet haben am Samstag mehrere junge Männer in Borken. Die Polizei war gegen 23.45 Uhr aufgrund von Ruhestörungen zu einem Einsatz im Stadtpark gefahren - dort trafen die Beamten auf eine etwa zehnköpfige Gruppe Heranwachsender, die sich den Polizisten gegenüber aggressiv verhielten. Ein 19-Jähriger verweigerte die Herausgabe seines Personalausweises. Als die Beamten ihn durchsuchten, wollte er flüchten. Es entstand eine Auseinandersetzung mit einem der Beamten, der ihn an der Flucht hindern wollte. Unter Einsatz von Pfefferspray wurde der 19-Jährige schließlich festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er Drogen mit sich führte. Einer der eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen. Die Polizisten brachten den 19-Jährigen zur Wache in Borken, um seine Identität festzustellen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten die Drogen sicher. Der Borkener wurde anschließend aus dem Gewahrsam entlassen.

