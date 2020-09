Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Motorroller zu schaffen gemacht

Bocholt (ots)

Mutwillig beschädigt haben unbekannte Täter am Freitag in Bocholt einen Motorroller. Es hatte an einer Freizeithalle am Aasee gestanden, wo es gegen 16.30 Uhr zu der Tat kam. Die Unbekannten hatten mehrere Teile der Verkleidung abgebrochen. Zudem hatte ausgelaufene Betriebsflüssigkeit gebrannt - es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Täter diese entzündet haben. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und die Polizei verständigt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

