Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geldbörse verlangt und zugeschlagen

Stadtlohn (ots)

Bedroht und mit einer Bierflasche geschlagen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen 26-Jährigen in Stadtlohn. Das Geschehen spielte sich gegen 04.30 Uhr auf dem Kalterweg nahe des Kreisverkehrs mit der Sprakelstraße ab: Dort hatte sich der Täter dem Stadtlohner genähert und ihn aufgefordert, seine Geldbörse herauszugeben. Als dieser sich weigerte, schlug der Unbekannte mit der Flasche zu. Der Täter flüchtete - das Opfer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Eine nähere Beschreibung des Angreifers liegt nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

