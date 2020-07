Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Illegale Müllentsorgung im Straßengraben - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Tornesch ist es vermutlich am letzten Wochenende zu einer illegalen Abfallentsorgung von Chemie- und Farbstoffen gekommen. Mitarbeiter des Bauhofes entdeckten am 20.07.2020, gegen 14.30 Uhr, im Straßengraben der Straße Brandskamp diverse und nicht vollständig entleerte Blechbehältnisse und informierten die Polizei.

Unbekannte hatten Kanister und Blecheimer mit Restmengen von Mischölen, Bitumenmasse und Salzsäure dort entsorgt. Der Straßengraben musste von Mitarbeitern des Bauhofs gereinigt und der Abfall einer Sondermüllsammelstelle zugeführt werden.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Ermittlungsdienst Umwelt beim Autobahnrevier Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 / 40920 mitzuteilen.

