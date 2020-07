Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannter fordert am U-Bahnhof Garstedt unter Messervorhalt die Herausgabe von Geld und Handy seines Opfers

Bad Segeberg (ots)

Am 20.07.2020, gegen 23.45 Uhr, forderte ein unbekannter Täter von einem 29jährigen Norderstedter am U-Bahnhof Garstedt die Herausgabe von Geld und Handy. Dazu trat der Täter in der Ladenpassage in Höhe der Center-Türen zu den Bahnsteigen direkt an sein Opfer heran und hielt ein Messer mit schwarzem Griff vor seinem Körper.

Der Geschädigte konnte ohne die Herausgabe seiner Wertgegenstände weglaufen und den Täter wie folgt beschreiben: ca. 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, 170-180 cm groß, schlanke Statur und zur Tatzeit mit dunkler Kleidung unterwegs.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um Hinweise unter 040 / 528 060

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell