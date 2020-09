Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Siegel auf Kennzeichen passte nicht

Gronau (ots)

Dem Vorwurf der Urkundenfälschung sieht sich ein Autofahrer in Gronau nun gegenüber. Polizeibeamte hatten den Wagen des Gronauers kontrolliert, als der 49-Jährige damit am Freitag gegen 15.10 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße befuhr. Die Polizisten stellten fest, dass der Wagen bereits seit einem Jahr außer Betrieb gesetzt ist. Am vorderen Kennzeichen fand sich ein Siegel, das lediglich mit Klebeband befestigt war und dessen Drucknummer nicht mit dem Kennzeichen übereinstimmte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, stellten die Kennzeichen sicher und untersagten die Weiterfahrt.

