Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Im Kreisverkehr Kontrolle verloren

Schöppingen (ots)

Im alkoholisierten Zustand ist ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Samstag in einem Kreisverkehr in Schöppingen geradeaus über die Mittelinsel gefahren - der Gronauer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 04.20 Uhr im Kreisverkehr L570/L582: Der 22-Jährige hatte aus Richtung Schöppingen kommend seine Fahrt in Richtung Heek fortsetzen wollen. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille hin. Der Gronauer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus - dort nahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Kräfte der Feuerwehr Schöppingen rückten an, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen und zu entsorgen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell