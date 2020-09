Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fenster hält Einbrechern stand

Bocholt (ots)

Vergeblich haben Einbrecher versucht, in der Nacht zum Samstag in einen gastronomischen Betrieb in Bocholt einzudringen. Die Täter hatten sich an einem Fenster zu schaffen gemacht, um in das Gebäude an der Weberstraße zu kommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

