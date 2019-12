Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Abgestellter Wagen gerät in Brand

Raesfeld (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwochabend in Raesfeld-Erle ein parkender Wagen in Brand geraten. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr verständigt, als er Flammen aus dem Fahrzeug schlagen sah. Der Wagen hatte auf einem Grundstück am Heideweg gestanden. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Entstehung des Brands aufgenommen; Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell