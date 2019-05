Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Vaihingen / -West (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Samstag (19.05.2019) im Bereich der Mahdental- /Magstadter Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk dabei auf Geschwindigkeitsverstöße und technische Umbauten an Fahrzeugen gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 11.15 Uhr und 13.45 Uhr insgesamt 40 Motorräder und 20 Autos. Aufgrund von technischen Veränderungen zogen sie vier Krafträder vorerst aus dem Verkehr. Bei erlaubten 60 km/h war ein Motorradfahrer mit 110 km/h unterwegs. Neben Punkten in Flensburg muss er nun mit einem Fahrverbot rechnen.

