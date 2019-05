Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmorgen (20.05.2019) an der Gaußstraße im Bereich des Kräherwalds Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insbesondere die Einhaltung des Rotlichts und die Mobiltelefonnutzung überwacht. Die Beamten kontrollierten zwischen 07.15 Uhr und 08.45 Uhr insbesondere den Verkehr von der Gaußstraße links in Richtung Birkenkopf. Der dortige Fußgängerbereich wird von Schulkindern sowie von Sehbehinderten einer nahegelegenen Schule genutzt. Acht Verkehrsteilnehmer missachteten das Rotlicht, weitere drei benutzen ihr Mobiltelefon und müssen nun mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

