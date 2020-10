Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt; Ludwigsburg: Unfallflucht bei einem Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag gegen 11.30 Uhr in der Karlstraße in Ludwigsburg wurde ein elf Jahre alter Junge schwer verletzt. Eine 80 Jahre alte Smart-Lenkerin befuhr die Karlstraße in Richtung Seestraße. Im Bereich einer Schule weist ein Verkehrszeichen auf "Achtung, Kinder!" hin. Der Elfjährige rannte vermutlich unvermittelt während des Spiels auf die Fahrbahn. Die Smart-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem PKW. Der Junge musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Ludwigsburg: Unfallflucht bei einem Einkaufszentrum

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter LKW-Lenker am Montag kurz nach 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg verübte. Der Anhänger des LKW mit vermutlich slowenischer Zulassung blieb beim Befahren des Parkplatzes, als der Lenker eine enge Kurve fahren musste, an einem geparkten Ford hängen. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem LKW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353, beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

