POL-KA: (KA) Ettlingen - Diebe werden durch Alarmanlage gestört

Karlsruhe (ots)

Nicht an das gewünschte Ziel gelangten Diebe, als sie versuchten am Donnerstag in ein Computergeschäft in der Ferdinand-Porsche-Straße gewaltsam einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge gegen 01:30 Uhr, vermutlich mithilfe einer Leiter, Zugang auf das Dach, der Firma. An einem Notausstiegsfenster versuchten sie dies mit brachialer Gewalt zu öffnen. Als dadurch die Alarmanlage ausgelöst wurde, verschwanden die Diebe noch vor dem Eintreffen des Sicherheitspersonals.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243-32000 entgegen.

