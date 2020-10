POL-LB: Sersheim: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden; Korntal-Münchingen/Schwieberdingen: unbekannter BMW-Fahrer nötigt Mercedes-Lenker

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sersheim: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Sonntag 19.00 Uhr und Montag 12.50 Uhr in der Vaihinger Straße in Sersheim ereignete, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, noch Zeugen. Beim Befahren der Straße aus Richtung der Ortsmitte kommend, kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mercedes, der am Straßenrand stand. Ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt jedoch fort.

Korntal-Münchingen/Schwieberdingen: unbekannter BMW-Fahrer nötigt Mercedes-Lenker

Ein 27 Jahre alter Mercedes-Lenker und seine 25-jährige Begleiterin hatten am Dienstag gegen 21.50 Uhr eine unangenehme Begegnung mit einem noch unbekannten BMW-Fahrer. Die beiden im Mercedes waren zunächst auf der Bundesstraße 10 auf Höhe Korntal-Münchingen im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz unterwegs. Ein BMW näherte sich wohl mit erhöhter Geschwindigkeit von hinten und fuhr dicht auf, so dass der 27-Jährige die Spur wechselte und den BMW überholen ließ. Anschließend bremste der BMW-Lenker den Mercedes mehrfach aus, so dass der Mercedes-Fahrer die B 10 verließ und die Landesstraße 1141 in Richtung Markgröningen befuhr. Der BMW-Fahrer folgte dem Mercedes. Die Fahrt führte dann nach Schwieberdingen. Im Kreuzungsbereich der Stuttgarter und der Ludwigsburger Straße musste der vorausfahrende 27-Jährige verkehrsbeding anhalten. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen hielt der BMW-Fahrer ebenfalls und versuchte die Tür des Mercedes aufzureißen. Er geriet dann in einen Streit mit dem 27-Jährigen, einem 56 Jahre alten Verwandten des Mercedes-Fahrers, den dieser zur Hilfe gerufen hatte, und der 25 Jahre alten Begleiterin. Es sollen auch Beleidigungen gefallen sein. Schließlich setzte sich der Unbekannte in seinen BMW und sei auf den 27-Jährigen und die 25 Jahre alte Frau zugefahren, die sich mit einem Sprung zur Seite retten mussten. Der BMW-Lenker wurde als etwa 26 bis 28 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß beschrieben. Er hat eine Glatze und einen dunklen Schnurrbart. Er trug ein weißes Unterhemd. Der durch ihn gelenkte BMW ist schwarz und hat ein Vaihinger Kennzeichen (VAI). Zeugen, die die Nötigung auf der B 10 oder den Streit in Schwieberdingen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

